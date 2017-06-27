Судостроительные предприятия Крыма надо включить в ОПК, считает Патрушев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев предложил рассмотреть вопрос об интеграции судостроительных предприятий Крыма в оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) и призвал обеспечить мощности предприятий заказами.

Президент России Владимир Путин в декабре отметил рост промышленного производства в Крыму и акцентировал внимание на больших перспективах развития таких отраслей, как судостроение, судоремонт, химическая промышленность.

"Предлагаю сегодня с учетом значимости судостроительных предприятий Крыма в укреплении обороноспособности страны рассмотреть вопрос их интеграции в оборонно-промышленный комплекс России", — сказал Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что производственный потенциал предприятий достаточно высок. Он предложил завершить передачу имущественных комплексов государственных унитарных предприятий в федеральную собственность, разработать планы и программы развития, обеспечить финансовое оздоровление, а также оснастить судостроительные предприятия высокотехнологичным оборудованием и создать новые рабочие места.

"Кроме того, необходимо обеспечить эффективную загрузку производственных мощностей предприятий заказами, а их работников — гарантированной достойной заработной платой", — добавил Патрушев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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