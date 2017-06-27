МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Азербайджан и Казахстан не просили "Русснефть" и другие нефтедобывающие компании семьи Гуцериевых сокращать добычу на их территории, сообщил журналистам совладелец "Русснефти" Михаил Гуцериев.

"Нет, не просили. Там небольшие объемы. Если мы добываем 700 тысяч (в год в Казахстане — ред.) — это смешно для Казахстана и Азербайджана, где добывают почти 60 миллионов тонн. Это для нас много, а для их рынка мы не играем никакой роли", — сказал Гуцериев.

Он напомнил, что компания снижает добычу на низкорентабельных скважинах, увеличивая ее на выскорентабельных.