Минэнерго: Россия будет создавать условия для роста добычи нефти

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. РФ будет, невзирая на санкции, создавать условия для роста добычи нефти в стране, в том числе на шельфе, сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"За три года мы объемы добычи нефти наращивали, наращивать будем, более того, создавать условия будем для того, что бы и на действующих месторождениях, и на новых месторождениях, и на шельфовых месторождениях мы могли наращивать объемы добычи", — сказал Молодцов, отвечая в ходе Российского нефтегазового конгресса на вопрос о действии санкций Запада на нефтегазовый сектор РФ.