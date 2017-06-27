АФК "Система" просит суд Уфы приостановить процесс по иску "Роснефти"

УФА, 27 июн — РИА Новости. АФК "Система" заявила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство о приостановке производства по иску "Роснефти" к корпорации на 170,6 миллиарда рублей до решения Замоскворецкого суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее во вторник пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль сообщила РИА Новости, что АФК "Система" в данном суде оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску на 170,6 миллиарда рублей.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по "Башнефти" переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК "Система", которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба "Башнефти" при ее реорганизации.