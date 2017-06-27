Суд отказался приостановить процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 27 июн — РИА Новости. Арбитраж Башкирии отказался приостановить процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

АФК "Система" ранее во вторник заявила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство о приостановке производства по иску "Роснефти" до решения Замоскворецкого суда Москвы, куда ранее подала иск, оспаривающий нотариальное заверение переписки менеджеров "Башнефти", представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по делу.

"В ходатайстве о приостановлении рассмотрения отказать", — огласила решение судья Ирина Нурисламова.

Таким образом, суд переходит к рассмотрению иска по существу.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.