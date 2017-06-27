РИМ, 27 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президент итальянской области Венето Лука Дзайа подписали во вторник в Венеции протокол намерений о дружбе и сотрудничестве между двумя регионами.

Соглашение предусматривает, что Воронежская область и Венето будут содействовать установлению прочных взаимных связей между региональными органами власти, исследовательскими центрами, образовательными учреждениями и университетами.

Речь идет о расширении взаимодействия в сфере государственного управления, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, спорта, образования, транспортной системы и местного самоуправления.

"Для нашей области — это очень важное соглашение, поскольку речь идет о развитии торгово-экономического сотрудничества с крупным субъектом РФ в самых разных областях, где Венето занимает лидирующие позиции, начиная с агропромышленного комплекса, производства сельхозоборудования, а также прочей техники, мебели, модной одежды. Работа над этим документом началась около двух лет назад, и мы весьма удовлетворены достигнутым результатом", — рассказал в беседе с РИА Новости член областного совета Венето Лучано Сандона.

По его словам, подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве с Воронежской областью продолжает линию региональных властей Венето на укрепление связей с Россией, в отношении которой со стороны ЕС были введены санкции, которые Сандона назвал "абсурдными".

В мае прошлого года совет области Венето принял специальную резолюцию, призывающую правительство Италии осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Этот регион стал первой итальянской областью, руководство которой вынесло на повестку дня вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций, которые уже нанесли и продолжают наносить серьезный ущерб экономике Италии.

"Подписание соглашения с Воронежской областью – это еще один шаг в данном направлении. И он совершен тогда, когда в рамках Евросоюза идет серьезная дискуссия по поводу антироссийских санкций, которые в Италии воспринимаются очень негативно. Думаю, что 90% итальянцев выступают сегодня за отмену этих абсурдных санкций. Это может показаться парадоксальным, но, несмотря на мощную антироссийскую пропаганду западных СМИ, итальянцы сейчас относятся к вашей стране и ее руководству со значительно большей симпатией, чем десять лет назад", — отметил Сандона, который был одним из инициаторов принятия майской резолюции.

Областной советник выразил надежду, что в ближайшее время в ходе реализации подписанного протокола будет запущена целая серия конкретных совместных проектов, которые позволят выйти на новый уровень партнерства между двумя регионами. В рамках этой работы во вторник в Венеции состоится презентация экономического потенциала Воронежской области для предпринимателей, представителей различных государственных и общественных организаций и университетов Венето.

Кроме того, в эти дни члены делегации российского региона посетят целый ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий этой итальянской области.

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