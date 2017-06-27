Суд отказался привлечь Росимущество к спору "Роснефти" и АФК "Система"

УФА, 27 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался привлечь Росимущество к спору "Роснефти" и АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Система" ходатайствовала о привлечении в спор Росимущества на стороне ответчика в качестве третьего лица, аргументируя это тем, что с декабря 2014 года "Башнефтью" уже управляла не АФК "Система", а Российская Федерация в лице Росимущества. "Роснефть", "Башнефть" и правительство Башкирии просили отклонить ходатайство "Системы" и не включать Росимущество в процесс.

"Отказать в удовлетворении ходатайства о привлечении Росимущества в качестве третьего лица ", — сказала судья Ирина Нурсултанова.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

Арбитражный суд Башкирии во вторник начал рассмотрение иска по существу.