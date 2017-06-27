Источник сообщил, кто займется фальшивым отзывом "Роснефтью" иска к АФК

УФА, 27 июн — РИА Новости. Фальшивым ходатайством об отзыве "Роснефтью" иска к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей займутся силовые структуры Башкирии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

На минувшей неделе в электронной картотеке Арбитражного суда Башкирии появилась запись о том, что "Роснефть" и "Башнефть" якобы отказались от иска к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей. "Роснефть" эту информацию оперативно опровергла: по словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, башкирский суд получил по почте из Москвы подложный документ якобы за подписью двух вице-президентов "Роснефти". Он также подчеркнул, что компания обратилась по этому факту в правоохранительные органы.

"Заявление подано именно в правоохранительные органы Башкирии, не буду уточнять в какие, их немного", — сказал собеседник агентства.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

Арбитражный суд Башкирии во вторник начал рассмотрение иска по существу.