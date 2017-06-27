Астана объяснила отказ пустить в Казахстан российские вагоны

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Казахстан отказался пускать в страну инновационные российские вагоны из-за их несоответствия принятым стандартам, объяснил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

"Все вагоны, будь то казахстанского или иностранного производства, должны пройти определенные мероприятия, чтобы соответствовать стандартам. Помимо этого никаких ограничений нет", — заявил Касымбек.

Компания "Российские железные дороги" 26 апреля получила предупреждение от своих казахстанских коллег о том, что инфраструктура страны не готова к движению вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось. Издание "Коммерсант" отмечало, что этот запрет может быть ответной мерой на отказ в допуске на российские рельсы более пяти тысяч закупленных Казахстаном китайских вагонов.