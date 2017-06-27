АФК система попросила суд отклонить иск Роснефти к корпорации

УФА, 27 июн — РИА Новости. АФК "Система" просит суд отклонить иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к корпорации на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Позиция наша не изменилась, просим вынести решение об оставлении исковых требований без удовлетворения", — сказал представитель АФК.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.