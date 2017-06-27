Акции АФК "Система" на открытии торгов упали почти на 17%

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Акции АФК "Система" и МТС дешевеют в район минимумов с декабря 2014 года и с ноября 2016 года соответственно, индексы меняются незначительно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Обвал идет на судебных новостях об аресте принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС в рамках разбирательство по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

К 10.11 мск бумаги АФК "Система" падали в цене на 9% (до 11,8 рубля), МТС – на 3,5% (до 230,7 рубля), индекс ММВБ при этом снижался на 0,6%, РТС — на 0,1%. С утра акции обновили многомесячные минимумы упав до 10,7 рубля за бумагу АФК (минимум с декабря 2014 года) и до 226,7 рубля – за акцию МТС (минимум с ноября 2016 года).

Бумаги "Роснефти" при этом дешевеют на 0,9%, "Башенфти" — дорожают на 0,8%.