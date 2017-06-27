Правительство потребовало от "Роснефтегаза" финансовую отчетность

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство РФ требует от "Роснефтегаза" систематически предоставлять данные об остатках средств на счетах, об акциях, которыми владеет, и инвестпрограмме, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента экономики и финансов правительства Владимира Сидоренко от 20 июня.

Правительство через "Роснефтегаз" владеет 50% "Роснефти", 10,9% "Газпрома", 27,63% "Интер РАО". Их дивиденды, причитающиеся государству, оседают в холдинге, и бюджету он должен отдавать лишь половину чистой прибыли (норма для последних двух лет), пишет издание. Хотя основные доходы "Роснефтегаз" получает от госкомпаний, он непрозрачен для общества – с 2015 года правительство разрешило ему не составлять отчетность по МСФО и вообще не публиковать отчетность (если этого не захочет акционер). Чиновники разных министерств предупреждали: правительство себя же лишает информации, что и произошло, отмечает газета.

Правительство рассмотрело замечания Минэкономразвития и Минэнерго на решение освободить "Роснефтегаз" от составления отчетности по МСФО и поручает обеспечить получение достоверной информации от госкомпании, следует из письма Сидоренко.

Подлинность письма подтвердили два федеральных чиновника и представитель Минэнерго. Представитель Минэнерго заявил, что поручение будет исполнено, но не пояснил, как именно. Поручение передано в Росимущество, которое в ближайшее время напишет письмо "Роснефтегазу", рассказал газете другой чиновник. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не ответила на запрос издания. Представители Минэкономразвития и Росимущества отказались от комментариев.

Получить хотя бы информацию от "Роснефтегаза" – уже большой прогресс, признается федеральный чиновник. Чиновники давно бьются за дивиденды, собранные в госхолдинге, председателем совета директоров которого является глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В прошлом году правительство потребовало от госкомпаний отдавать акционерам половину прибыли, но крупнейшие плательщики дивидендов сумели избежать этого, ссылаясь на большие инвестпрограммы. "Роснефтегаз" отдал лишь 12% прибыли, или 18 миллиардов рублей, рассчитав дивиденды без учета дохода от переоценки ценных бумаг.

В 2017 году Минфин предложил изъять у "Роснефтегаза" все полученные им дивиденды, но бюджет остался и вовсе без этих денег – "Роснефтегаз" показал убыток за 2016 году, несмотря на 596 миллиардов рублей, полученных от "Роснефти". Убыток был технический: "Роснефтегаз" в декабре прошлого года ускоренно перечислил в бюджет 717 миллиардов рублей от продажи 19,5% акций "Роснефти", а сам получил деньги только в январе 2017 года.