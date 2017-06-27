В новой Москве планируют построить два новых железнодорожных вокзала

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Два новых железнодорожных вокзала построят в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО) на Киевском и Курском направлениях, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй — на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции", – сказал Жидкин в интервью изданию m24.ru.

По его словам, у вокзалов построят транспортно-пересадочные узлы, в Старосырово также возведут дорогу и эстакаду. Как отметил Жидкин, проект поможет оптимизировать потоки жителей, которые едут в центр города, но добавил, что пока трудно предсказать максимальный пассажиропоток на объектах.

"Пока идет подготовка концепции. А строиться объекты будут в рамках программы ОАО "РЖД", — уточнил чиновник.