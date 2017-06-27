Японская делегация ищет на южных Курилах возможности для сотрудничества

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Японская делегация, в составе которой 70 бизнесменов и правительственных чиновников посетят южные Курилы, намерена найти в ходе своего пребывания "скрытые возможности для сотрудничества" двух стран, об этом журналистам перед отправлением на Кунашир сообщил глава группы, спецпомощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

"Пока мы не знаем ситуации на местах, конкретные проекты не могут быть сформированы, поэтому (эта поездка) большой шаг вперед. Мы намерены провести очень насыщенное исследование и найти скрытые возможности. Это исследование необходимо для того, чтобы быстрее реализовать и придать содержание договоренностям, достигнутым лидерами двух стран", — сказал Хасэгава.

Группа бизнесменов и правительственных чиновников отправится во вторник на южные Курилы с пятидневным визитом, чтобы на месте изучить возможности для совместной экономической деятельности, сообщила телекомпания NHK

Группа выехала из Немуро на Хоккайдо и прибудет в Южно-Сахалинск для того, чтобы на месте выяснить возможности для совместной экономической деятельности на островах, которые послевоенные годы Япония оспаривает у России. В состав делегации входят представители 32 предприятий, компаний и государственных учреждений Японии: сотрудники внешнеполитического ведомства, министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также представители частного бизнеса из туристической и рыбной индустрии, сферы медицинского обслуживания и строительства.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите в декабре 2016 года. Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.