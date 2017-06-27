На Дальнем Востоке хотят создать компанию по поддержке корейских инвесторов

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Минвостокразвития России предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке России, сообщает во вторник министерство.

Отмечается, что предложение было озвучено на XI заседании Российско-Корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири.

"Предлагаю создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке корейских инвесторов на Дальнем Востоке России. Мы уже создаем такие компании с нашими партнерами из Китая, Японии", — приводятся в сообщении слова заместителя главы Минвостокразвития Александра Крутикова.

По его словам, с российской стороны ее учредителем может выступить агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. С корейской стороны наибольший интерес сейчас проявляет Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), которое предложило запустить совместную "горячую линию" для корейских компаний, работающих на Дальнем Востоке России.

"Мы поддерживаем эту инициативу (о совместной "горячей линии"), обязательно ее реализуем. При этом считаем, что необходимо двигаться в сторону создания совместной компании по привлечению и сопровождению корейских инвестиций", — подчеркнул Крутиков.

Замминистра отметил, что в конце апреля этого года корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму 7,5 миллиарда долларов. "Сегодня агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ведется активная работа по информированию корейских компаний в этих проектах. Считаю необходимым поддержать эту работу на правительственном уровне", — сказал он.