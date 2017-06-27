На Дальнем Востоке хотят создать компанию по поддержке корейских инвесторов

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Минвостокразвития России предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке России, сообщает во вторник министерство.
"Предлагаю создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке корейских инвесторов на Дальнем Востоке России. Мы уже создаем такие компании с нашими партнерами из Китая, Японии", — приводятся в сообщении слова заместителя главы Минвостокразвития Александра Крутикова.
По его словам, с российской стороны ее учредителем может выступить агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. С корейской стороны наибольший интерес сейчас проявляет Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), которое предложило запустить совместную "горячую линию" для корейских компаний, работающих на Дальнем Востоке России.
Замминистра отметил, что в конце апреля этого года корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму 7,5 миллиарда долларов. "Сегодня агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ведется активная работа по информированию корейских компаний в этих проектах. Считаю необходимым поддержать эту работу на правительственном уровне", — сказал он.