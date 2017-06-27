"Роснефть" перейдет к "цифровой" модели работы компании

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Роснефть" будет добиваться технологического лидерства, планирует перейти к "цифровой" модели работы компании, пишет глава компании Игорь Сечин в статье, опубликованной на сайте газеты "Известия".

"Роснефть" будет добиваться технологического лидерства. Напомню, что президент (РФ Владимир Путин) поручил правительству подготовку программы развития цифровой экономики, опираясь на инновационные ресурсы российских компаний. Хочу отметить, что "Роснефть" — именно такая компания", — пишет Сечин.

Он напоминает, что в состав "Роснефти" входят 26 научных институтов, в которых работает 12 тысяч высококвалифицированных специалистов.

"Мы понимаем, что в мире, где информация становится все более ценным активом, будет трудно конкурировать без передовых IT-технологий. Будущее — за технологиями удаленного мониторинга, диагностики и управления производством на основе обработки больших массивов данных (big data), предиктивной аналитики, самообучающихся нейросетей. Мы должны перейти к новой, "цифровой" модели работы компании", — пишет Сечин.