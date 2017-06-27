Сечин рассказал о планах "Роснефти" по добыче газа

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Роснефть" планирует в начале 2020-х годов подняться на третье место с шестого по объемам добычи газа в мире среди публичных компаний, пишет глава компании Игорь Сечин в статье, опубликованной на сайте "Известий".

"В прошлом году "Роснефть" превратилась в крупнейшего независимого производителя газа в России и вышла по добыче газа на шестое место в мире среди публичных компаний. Наша задача — уже в начале следующего десятилетия стать третьей компанией в мире", — пишет Сечин.

Глава "Роснефти" напоминает, что к 2020 году компания планирует нарастить добычу газа до 100 миллиардов кубометров и долю на российском рынке — до 20%.

"Одновременно мы расширяем наш газовый бизнес на международном уровне — стратегический проект Zohr на шельфе Египта, перспективные проекты в Венесуэле, Бразилии, Мозамбике, Вьетнаме и Норвегии", — пишет Сечин.