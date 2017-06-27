"Роснефть" планирует построить два новых нефтехимических производства

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Роснефть планирует построить в Восточной Сибири и Поволжье два нефтехимических производства общей мощностью 4,8 миллиона тонн полиолефинов в год, пишет глава компании Игорь Сечин в статье, опубликованной на сайте "Известий".

"У нас есть целый ряд перспективных проектов. Это и проект в Восточной Сибири по конверсии природного газа в полиолефины. Мощность производства около 2,2 миллиона тонн в год — завод будет построен в Богучанах или на другой площадке. Есть проект в Поволжье по конверсии сжиженного углеводородного газа (СУГ) и нафты в полиолефины, мощностью около 2,6 миллиона тонн в год, который планируется реализовать в Самаре", — пишет Сечин.

Глава "Роснефти" напоминает, что компания планирует на базе "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК) довести показатель выработки полиолефинов до 1,6 миллиона тонн в год. "Нефтехимический комплекс будет создан также на площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании. Большие перспективы в этой области и у наших зарубежных активов: Эссара в Индии, Тубана в Индонезии, Тяньцзина в Китае", — отмечает Сечин.

По его словам, менеджмент Роснефти ставит перед собой цель довести долю нефте- и газохимии до 20% от общего объема перерабатывающих мощностей компании.