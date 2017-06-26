"Роснефти" пришлось ходатайствовать об обеспечении иска из-за позиции АФК

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Роснефть" была вынуждена прибегнуть к дополнительным мерам в обеспечение иска к АФК "Система" из-за публичной позиции корпорации, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Это нормальная процедура в условиях имущественного иска. Мы просто вынуждены были к ней прибегнуть, учитывая публичную позицию АФК "Система", которая построена на абсолютном игнорировании и презрении к легальной правовой системе российского государства… В этих условиях мы просто обязаны обеспечить возможность удовлетворения наших требований", — сказал Леонтьев.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, "Роснефть" и "Башнефть" подали заявление об обеспечении иска к АФК "Система", оно было зарегистрировано 22 июня.

Ранее в понедельник АФК сообщила о получении от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК". Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". В мае 2017 года "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия подали в суд иск, требуя взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.