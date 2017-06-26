МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Роснефть" и "Башнефть" подали заявление об обеспечении иска к АФК "Система", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 22 июня.

Ранее в понедельник АФК сообщила о получении от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК". Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.

Как отмечала АФК, "вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам". АФК "Система" намерена обжаловать решение суда по аресту акций активов корпорации и дополнительный запрет на получение дохода с них.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". В мае 2017 года "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия подали в суд иск, требуя взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

АФК "Система" предложила "Роснефти" механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что проверит легитимность предложений АФК. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в субботу заявил РИА Новости, что Роснефть" не получала от АФК "Система" предложений по существу иска нефтяной компании.