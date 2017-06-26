Акции МТС дешевеют на торгах в Нью-Йорке

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Акции МТС дешевеют на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже на 1,2% на сообщениях по аресту акций активов АФК "Система", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.30 мск акции МТС дешевели на торгах в Нью-Йорке на 1,19%, до 51,83 доллара. После выхода сообщения об аресте акций активов АФК бумаги резко упали в цене и достигли отметки в 51,65 доллара, однако затем перешли к восстановлению.

Ранее АФК "Система" сообщила об аресте судебными приставами 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании". Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.

Как отмечала АФК, "вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам". АФК "Система" намерена обжаловать решение суда по аресту акций активов корпорации и дополнительный запрет на получение дохода с них.