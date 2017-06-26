АФК "Система" прокомментировала арест своих активов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Арест принадлежащих АФК "Система" акций в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан – это попытка оказать беспрецедентное давление на компанию, заявил официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Ранее в понедельник АФК сообщила о получении от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановления о возбуждении исполнительного производства и копии исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом, наложен арест на принадлежащие АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО "БЭСК". Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года.

"Данные меры, как и весь иск, не являются следствием желания установить в ходе судебного процесса истину, которая и так хорошо известна всему инвестиционному сообществу, а очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на нашу компанию", — заявил Копытов.

По его словам, у компании есть возможности, чтобы выполнить "даже самое неблагоприятное решение суда".

"Мы и ранее говорили, что претензии истца безосновательны, тем не менее, у компании достаточно возможностей, чтобы исполнить даже самое неблагоприятное решение суда, поэтому мы воспринимаем принятые меры обеспечения исключительно как еще одно проявление абсурдности происходящего", — добавил Копытов.