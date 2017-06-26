АФК "Система" намерена обжаловать решение суда по аресту своих активов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. АФК "Система" намерена обжаловать решение суда по аресту акций активов корпорации и дополнительный запрет на получение дохода с них, говорится в сообщении компании.

"Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава", — отмечается в сообщении.

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан, поданного к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в мае 2017 года, отмечается в сообщении.

"АФК "Система" … считает требования заявителей незаконными и необоснованными", — указывает компания.

"Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на получение дохода по арестованным ценным бумагам", — отмечает АФК.