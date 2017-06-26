ФАС завела дела против Burger King и "Му-му" из-за высоких цен в аэропорту

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дела против сети ресторанов Burger King, "Шоколадницы" и "Му-му" за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", говорится в сообщении УФАС.

Дела возбуждены 23 июня в отношении компаний ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания Burger King), ООО "Галерея-АЛЕКС" (сеть кофеин "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "Му-му").

"Поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания на территории аэропортов Московской области, а также исполнение поручения ФАС, данного по итогам рассмотрения вопросов, поступивших в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Московским областным УФАС в рамках рассмотрения поступивших обращений и исполнения поручения ФАС России проведена оценка состояния конкурентной среды в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", — говорится в сообщении.

В результате проведенной работы установлено, что Burger King, "Шоколадница" и "Му-му" занимают доминирующие положения на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", отмечают в ФАС.

"Также при сравнении Московским областным УФАС России цен на услуги общественного питания сети ресторанов быстрого питания Burger King, сети кофеин "Шоколадница" и сети кафе "Му-му", расположенных на территории аэропортов Московской области, установлено значительное их превышение к ценам на аналогичные услуги в точках питания, расположенных на территории Москвы и Московской области", — отметили в службе.

При этом ФАС еще продолжает анализ в отношении этих компаний на территории аэропорта "Шереметьево".