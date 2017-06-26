Около 150 пилотов покинули группу "Аэрофлот" для работы в Азии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Около 150 пилотов покинули группу "Аэрофлот" для работы в азиатских авиакомпаниях, сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

"Из "России" ушло порядка 120 человек за короткий период, от нас ушло порядка 20 человек. Люди едут на работу в Азию", — сказал Савельев, выступая на годовом собрании акционеров авиакомпании.

"Мы приняли для себя решение, мы оповестили всех пилотов: кто уйдет из "Аэрофлота", мы назад не возьмем, только через три года", — сообщил он.

Савельев добавил, что сейчас в авиакомпании работают 20 иностранных пилотов, и "Аэрофлот" будет продолжать привлекать кадры за рубежом.

Ранее СМИ писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.

Минтранс РФ сообщал, что обсуждает с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта предложения по предотвращению оттока российских пилотов за рубеж. Вместе с тем министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит в этом особой проблемы.