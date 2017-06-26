В Татарстане начали производить нанокомпозитные растворы для промышленности

КАЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Компания "Тат-Адвенира" ("дочка" Advenira Enterprises Inc., портфельной компании группы "Роснано") в понедельник запустила на территории технополиса "Химград" в Казани производство защитных нанокомпозитных растворов для использования в различных отраслях промышленности.

Advenira Enterprises Inc. (США) была основана в 2010 году в Кремниевой долине для разработки и коммерциализации технологии Solution Derived Nanocomposite (SDN®) и экологически чистых покрытий для различных индустриальных применений.

Решение о размещении производства защитных нанокомпозитных растворов на территории технополиса "Химград" было принято в 2016 году. Проект ООО "Тат-Адвенира" реализуется в рамках общей стратегии развития Advenira Enterprises Inc. и нацелен на эффективное обеспечение SDN® материалами индустриальных партнеров компании в России, странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского Союза, а также для обеспечения текущих торговых представителей в Китае, Японии и Тайване. Создаваемая площадка станет пилотной и базовой для дальнейшего промышленного производства данных материалов.

"Шесть лет работы, развития проекта сначала в Соединенных Штатах показали нам, что он имеет колоссальную перспективу, и это означает, что можно переносить его в Россию… Сегодня у нас ключевое событие — мы в России создаем производство", — сказал председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс на церемонии запуска производства.

Чубайс отметил, что перспективы этого проекта оцениваются как колоссальные, поскольку речь идет о покрытиях, которые могут наноситься на различные поверхности, обладают антикоррозионными, уплотняющими свойствами и при этом не требуют специальных условий и подготовки для нанесения. Сфера использования новых нанокомпозитных растворов, по его словам, чрезвычайно широка.

Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, благодаря данному проекту республика получает новые возможности защиты объектов — металлоконструкций крупных промышленных предприятий, мостовых конструкций, судов, металлических памятников, деталей различных механизмов. "Это решение позволит повысить и качество и срок службы объектов и изделий. Это очень важный элемент тех производств, которые у нас есть, — это и нефтегазовый сектор, это и машиностроительный комплекс, и радиоэлектроника, ведь огромное количество оборудования, металлических конструкций работают в очень агрессивной среде", — подчеркнул он.

По информации Минниханова, проектная мощность завода позволит производить на первом этапе (2017-2018 годы) 30 тысяч литров нанорастворов в год, в дальнейшем планируется довести мощность до 300 тысяч литров в год. Президент Татарстана выразил уверенность, что данные нанопокрытия будут востребованы по всей стране.

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