Тюменские власти внедряют программу развития инноваций

ТЮМЕНЬ, 26 июн — РИА Новости. Правительство Тюменской области разработало программу развития инноваций, включающую новую систему инновационных займов для поддержки стартапов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"К уже существующим бюджетным грантам и субсидиям добавлена новая система инновационных займов до 3 миллионов рублей под 3% годовых на три года для поддержки стартапов", — привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Программа также предусматривает упрощение доступа к современным инновационным идеям, образовательным технологиям и носителям мирового опыта. В рамках проекта "Школа инновационного мышления" студентам, молодым ученым и предпринимателям становятся доступными не только классические лекции ведущих университетов, Московской школы управления "Сколково", но и выступления практиков, известных инноваторов.

По словам губернатора, одним из направлений программы поддержки инноваций в регионе является создание комплексной системы благоприятствования развитию ИT-сферы. Создаются дата-центра и банк вакансий, включающий информацию о программистах, готовых работать в Тюменской области. Банк будет открыт для пользования компаниям, приходящим в регион.

"Сейчас в регионе действуют 17 центров молодежного инновационного творчества, лабораторий по робототехнике и программированию. Готовится к открытию детский технопарк "Кванториум". Заработали центры молодежного инновационного творчества в Ишиме и Тобольске. Более 300 дипломированных ИT-специалистов ежегодно выпускают два университета", — добавил Владимир Якушев.

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