Тюменские компании планируют принять участие в строительстве Амурского ГПЗ

ТЮМЕНЬ, 26 июн — РИА Новости. Предприятия Тюменской области планируют принять участие в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободном, перспективы сотрудничества стороны обсудили во время тюменской делегации в Амурскую область, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В состав делегации вошли 25 представителей ведущих промышленных и сервисных предприятий региона. Тюменские компании, имеющие богатый опыт работы в реализации крупных промышленных проектов, предложили использовать свои компетенции и возможности при строительстве завода в Свободном", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что представители Тюменской области посетили промышленную площадку будущего Амурского ГПЗ, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2021 год.

По информации пресс-службы губернатора, Амурский ГПЗ суммарной мощностью более 42 миллиардов кубометров газа в год, будет крупнейшим газоперерабатывающим заводом в России. Строительство осуществляет дочерняя компания СИБУРа, с которым тюменские предприятия имеют большой опыт работы по проектам Тобольской промышленной площадки.

"СИБУР — одна из самых сильных управленческих компаний с командой международного уровня и надежный социальный партнер, ее проекты важны для всей страны. Благодаря, в том числе и компании, на протяжении двух последних лет показатели по обрабатывающим производствам в Тюменской области, несмотря на кризис, сохраняют положительную динамику", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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