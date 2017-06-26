"Аэрофлот" допустил рост цен после присвоения компании пяти звезд Skytrax

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Получение "Аэрофлотом" пяти звезд от британской консалтинговой компании Skytrax может привести к росту цен на билеты, заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

Авиакомпания в апреле 2016 года получила четыре звезды Skytrax. Позже Савельев говорил о том, что "Аэрофлот" стремится получить пять звезд.

"История показывает, что те компании, которые вошли в список "пятизвездочных", увеличили свою капитализацию в 1,5-2 раза… мы оцениваем, могут ли наши пассажиры позволить себе такую услугу, как "пять звезд", потому что, естественно, удорожание билетов будет происходить, мы будем смотреть, какое, и тогда примем окончательное решение", — сказал он в ходе своего выступления на годовом собрании акционеров.

Савельев напомнил, что в мире всего девять "пятизвездочных" авиакомпаний и среди них не представлены перевозчики ни из Европы, ни из США.

Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2017 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% — до 18,3 миллиона человек.