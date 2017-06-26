Ситуация с санацией банков далека от идеальной, считает Матвиенко

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Центробанку следует обратить внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению санируемых банков: необходимо их стимулировать сокращать издержки, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Прошу Банк России обратить особое внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению и прозрачности отчетности санируемых банков. В том числе стимулировать сокращать их издержки путем слияний", — заявила она на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

По её словам, сейчас ситуация с санацией банков "далека от идеальной".

"Банки оздоравливаются годами. Всё это время они нарушают обязательные нормативы, имеют отрицательный капитал. И неуклонно наращивают балансы. Создается впечатление, что "лекарю" нравится сам процесс лечения", — констатировала Матвиенко.

Она также предложила Банку России совместно с бюджетным комитетом Совфеда проработать вопрос регулирования в сегменте инвестиционного страхования жизни.

"Хотя его (инвестиционного страхования) популярность стремительно растет, часто реальная оценка рисков потребителю не известна. Нередко инвестиционные предложения банков преподносятся таким образом, что вкладчики принимают их за вклады. И не подозревают, что не имеют "страховки" от АСВ. Эксперты обоснованно утверждают, что этот финансовый продукт по своей сути отличается от остальных и требует индивидуального внимания регулятора", — подчеркнула спикер.