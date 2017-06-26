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Экономика

Лишенные лицензии банки возмещают компаниям 16% средств, заявила Матвиенко

12:4926.06.2017
03380
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средний показатель возмещения средств компаниям банками, лишившимися лицензий, не превышает 16%, отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Матвиенко напомнила, что более чем у трети банков отозвана лицензия
"Банкротство любого банка влечёт финансовые трудности для всех его клиентов… Масштабы бедствия можно представить, если обратится к оценкам экспертов. Так, по данным одного из рейтинговых агентств, в период с 2009 по 2015 год средний показатель возмещения банками средств компаний составлял лишь около 10%. Банк России полагает, что в среднем с 1991 года предприятия смогли вернуть около 6% своих средств. С помощью Агентства по страхованию вкладов этот показатель увеличился до 16%", — сообщила она в понедельник на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

По ее словам, тяжелее всего приходится предприятиям малого бизнеса, для которых отзыв лицензии у банка может стать "собственным банкротством".

"Скромные размеры не дают им возможности диверсифицировать собственные риски. Зачастую они используют небольшие кредитные учреждения. При этом не каждый представитель малого бизнеса самостоятельно способен отследить финансовую устойчивость банка или правильно "считать" открытую информацию Центрального Банка. Плюс законодательство им определило третье место в очереди кредиторов на возмещение потерь. В результате форс-мажорных обстоятельств такие организации остаются практически без защиты", — констатировала Матвиенко.

По её мнению, эффективным решением было бы страхование средств на счетах субъектов малого бизнеса. Недавно соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, напомнила она.

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