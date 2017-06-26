Матвиенко напомнила, что более чем у трети банков отозвана лицензия

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В настоящее время более чем у трети зарегистрированных на территории России банков отозваны или аннулированы лицензии, они признаны банкротами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано 946 кредитных организаций. Больше чем у трети из них отозвана или аннулирована лицензия. Практически все они признаны банкротами и в отношении них открыто конкурсное производство", — сказала она на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

По словам спикера СФ, в целом в России закрывается в среднем около 100 банков ежегодно.

"Понятно, что выведение с рынка неустойчивых и недобросовестных игроков обеспечивает надежность и стабильность всей национальной финансово-кредитной системы. И если сама банковская система не избавляется от недобросовестных участников, эту функцию приходится выполнять регулятору", — отметила Матвиенко.

Она привела данные Агентства по страхованию вкладов, согласно которым 80% российских банков лишились своих лицензий в результате криминальных действий их собственников и руководителей.

Наибольшее распространение получили схемы по кредитованию своих же собственников, завышению стоимости активов и фиктивной капитализации, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, в преддверии процедуры банкротства, "активы банков превращаются в необеспеченные кредиты и векселя несуществующих компаний".

"С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьей об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности не смогло переломить ситуацию", — заявила спикер.