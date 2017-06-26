Матвиенко напомнила, что более чем у трети банков отозвана лицензия

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В настоящее время более чем у трети зарегистрированных на территории России банков отозваны или аннулированы лицензии, они признаны банкротами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам спикера СФ, в целом в России закрывается в среднем около 100 банков ежегодно.
"Понятно, что выведение с рынка неустойчивых и недобросовестных игроков обеспечивает надежность и стабильность всей национальной финансово-кредитной системы. И если сама банковская система не избавляется от недобросовестных участников, эту функцию приходится выполнять регулятору", — отметила Матвиенко.
Наибольшее распространение получили схемы по кредитованию своих же собственников, завышению стоимости активов и фиктивной капитализации, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, в преддверии процедуры банкротства, "активы банков превращаются в необеспеченные кредиты и векселя несуществующих компаний".
"С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьей об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности не смогло переломить ситуацию", — заявила спикер.