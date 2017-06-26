Островский: нужно повысить эффективность использования земли на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский потребовал до конца года завершить мероприятия по земельному контролю во всех муниципалитетах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Исторически сложилось, что Смоленская область преимущественно аграрная. Наш ключевой приоритет — развитие сельского хозяйства. Те десятки миллиардов рублей инвестиций, которые привлечены за пять лет работы нашей администрации, — в первую очередь, инвестиции в агропромышленный комплекс. Поэтому данный вопрос крайне важен для нашего региона. Я требую, чтобы все 27 муниципальных образований активизировали работу в данном направлении и завершили 2017 год с утвержденными планами проведения данных проверочных мероприятий", — сказал губернатор на заседании регионального Совета по экономике и инвестициям.
"Предпринятые администрацией области меры по стимулированию органов местного самоуправления, направленные на активизацию проведения муниципального земельного контроля, принесли свои результаты. За первый квартал 2017 года уже проведено 204 внеплановые проверки в 16 муниципальных образованиях", — отметил собеседник агентства.