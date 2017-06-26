Островский: нужно повысить эффективность использования земли на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский потребовал до конца года завершить мероприятия по земельному контролю во всех муниципалитетах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Исторически сложилось, что Смоленская область преимущественно аграрная. Наш ключевой приоритет — развитие сельского хозяйства. Те десятки миллиардов рублей инвестиций, которые привлечены за пять лет работы нашей администрации, — в первую очередь, инвестиции в агропромышленный комплекс. Поэтому данный вопрос крайне важен для нашего региона. Я требую, чтобы все 27 муниципальных образований активизировали работу в данном направлении и завершили 2017 год с утвержденными планами проведения данных проверочных мероприятий", — сказал губернатор на заседании регионального Совета по экономике и инвестициям.

В пресс-службе пояснили, что осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы, увеличивать доходы муниципалитетов от использования земель, делать прозрачным учет и контроль землепользования, а также повышать уровень правосознания и ответственности землепользователей. При этом основной контроль должен осуществляться в отношении физических лиц. При выявлении факта неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения по целевому назначению такие участки подлежат изъятию в судебном порядке у собственников для продажи с публичных торгов.

"Предпринятые администрацией области меры по стимулированию органов местного самоуправления, направленные на активизацию проведения муниципального земельного контроля, принесли свои результаты. За первый квартал 2017 года уже проведено 204 внеплановые проверки в 16 муниципальных образованиях", — отметил собеседник агентства.

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