"АвтоВАЗ" в июле введет дополнительные смены на двух линиях

Автомобили на стоянке у завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти. Архивное фото

Автомобили на стоянке у завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти. Архивное фото

САМАРА, 26 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в июле введет дополнительные смены по субботам на двух производственных линиях – B0 и Kalina/Granta, сообщает профсоюз предприятия.

"В СКП (сборочно-кузовное производство – ред.) Kalina будут организованы дневные смены 1, 8 и 15 июля, в ПАП (производство автомобилей на платформе – ред.) В0 — дневные и вечерние смены 8 и 15 июля", — говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" с 20 февраля работает в режиме пятидневной рабочей недели. С октября 2016 года предприятие работало по сокращенному графику в 4 дня. При этом платформа B0, где производятся Lada Xray, Lada Largus и иномарки Renault и Nissan, все время работала в пятидневном графике. Также в режиме "пятидневки" выпускается Lada Vesta в Ижевске.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.