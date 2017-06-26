Нефть дорожает в ожидании снижения капзатрат производителей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ожидаемого снижения капзатрат нефтяных компаний ввиду относительно низкой стоимости "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 08.36 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 46,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,09% — до 43,48 доллара за баррель.

"Поскольку цены остаются низкими, определенно, некоторые из компаний (производителей нефти — ред.) начтут корректировать свой прогноз по капитальным затратам и инвестициям, и это медленно начинает приводить рынок в состояние баланса", — цитирует агентство Блумберг стратега по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management Керри Крэйга (Kerry Craig).

Сдерживают удорожание нефти опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об очередном увеличении числа буровых установок в США. По данным компании, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых в стране выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 11 штук, или на 1,47% — до 758 единиц, газодобывающих — снизилось на три, или на 1,61%, до 183 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 520 штук, или более чем в 2,2 раза.