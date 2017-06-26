Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США

ТОКИО, 26 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Японский производитель автомобильных подушек безопасности корпорация Takata объявила в понедельник о банкротстве и передаче дел американской компании Key Safety Systems, говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

Takata в 2014 году оказалась в центре скандала на фоне сообщений о том, что ее подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Дефекты подушек вызвали, по меньшей мере, 16 смертей, преимущественно в США. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

Для защиты от кредиторов Takata, долги которой, по данным агентства Киодо, превысили 9 миллиардов долларов, подала заявление в Токийский окружной суд. В ходе производства по делу о банкротстве корпорация проведет реорганизацию при финансовой поддержке Key Safety Systems, которой владеет китайская корпорация Ningbo Joyson Electronic.

Подрядчик корпорации Takata, компания TK Holdings, также подала заявление о банкротстве, сообщает японское агентство Киодо.

Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности автомобилей. Как сообщалось ранее, в январе федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам корпорации Takata в предоставлении автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.