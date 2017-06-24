АФК "Система" рассчитывает на диалог с "Роснефтью" по мировому соглашению

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. АФК "Система" рассчитывает на диалог с "Роснефтью" по внесудебному урегулированию спора, заявил глава АФК Михаил Шамолин на годовом собрании акционеров.

"По мировому соглашению (с "Роснефтью" — ред.): я надеюсь, что мы вступим в некий диалог", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Негативный (исход дела с "Роснефтью" — ред.) не рассматриваем, позитивный сценарий: мы должны вернуться на прежний уровень (стоимости акций — ред.) и рассчитываем на дальнейший рост", — отметил Шамолин.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации.

В четверг официальный представитель АФК Сергей Копытов сообщил РИА Новости, что компания предложила "Роснефти" механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что проверит легитимность предложений АФК.