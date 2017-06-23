СМИ: Белый дом выступит против ряда положений о санкциях против России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена выступить против ряда положений одобренного сенатом законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам чиновника, Белый дом выступает против положений, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. Особую обеспокоенность вызывает процесс рассмотрения решения конгрессом, который может позволить Белому дому и сенату блокировать отмену санкций президентом.

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.