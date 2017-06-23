СГК взяла в концессию объекты теплоснабжения Рубцовска

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) заключила концессионное соглашение с администрацией Рубцовска на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, сообщила компания.

"Это первое концессионное соглашение, которое заключает СГК в регионах присутствия. Оно начнет действовать с момента установления для компании тарифов на тепловую энергию и горячую воду", — говорится в сообщении.

Согласно документу, СГК берет на свое обслуживание объекты теплоснабжения сроком на 15 лет — с 2017 по 2032 год. За данный период инвестиции компании в инфраструктуру теплоснабжения превысят 2 миллиарда рублей с учетом НДС. Средства будут направлены на реконструкцию сетей, а также модернизацию Южной тепловой станции и малых котельных.

"Большая часть средств, порядка 1,024 миллиарда рублей с НДС, предназначена для реконструкции основного теплоисточника — Южной тепловой станции. Планируется также провести ряд работ на двенадцати малых котельных. На эти цели суммарно заложено 25,1 миллиона рублей с НДС. Объем инвестиций, которые компания направит на реконструкцию теплосетевого комплекса составит порядка 1,001 миллиарда рублей с НДС", — добавляется в релизе.

"Заключая концессионное соглашение, мы берем на себя повышенные обязательства по обновлению и повышению эффективности системы теплоснабжения Рубцовска, в которых она нуждается на протяжении уже четверти века. Для всех участников процесса это в каком-то смысле исторический момент", — приводится комментарий директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.