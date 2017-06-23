Gett Taxi грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признало Gett Taxi нарушителем рекламного законодательства, компании розит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает служба в пятницу.

В начале июня московское УФАС России возбудило в отношении Gett Taxi дело о нарушении закона о защите конкуренции. Отмечалось, что на "гребешках", расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: "Gett Taxi от 50 рублей".

"Московское УФАС России признало "Геттакси Рус" нарушителем рекламного законодательства в части распространения рекламы, которая содержит недостоверные сведения о цене рекламируемого товара. Агрегатору грозит штраф до полумиллиона рублей", — говорится в сообщении.

В частности, ведомство признало недостоверной рекламу агрегатора такси Gett Taxi с использованием, в том числе фразы "Gett Taxi от 50 рублей". Спорные ролики выходили в эфир на телеканалах "СТС", "СТС Love", "Домашний", "Че", "НТВ", "ТНТ", "ТНТ4", "Матч ТВ", "ТВ-3" и "Пятница".

В ФАС установили, что указанная цена относится лишь к подаче машины и непосредственно посадке пассажира. В дальнейшем идет начисление платы за время в пути или километраж, в связи с чем минимальная цена поездки увеличивается почти на 20%.

"Услуга по перевозке пассажиров и багажа предполагает под собой перемещение из одного места в другое. Согласно информации на сайте агрегатора, в 50 рублей обойдется только подача машины и посадка в нее пассажира. При этом сама по себе услуга по перевозке не оказывается. Чтобы совершить даже незначительное перемещение, пассажиру необходимо доплатить как минимум 18 рублей, следовательно, ООО "ГетТакси Рус" распространяет недостоверную информацию относительно цены услуги", – отмечает заместитель руководителя московского УФАС России Ирина Гудкова.