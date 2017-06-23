Минфин объявил о закрытии сделки по размещению евробондов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минфин РФ в пятницу официально объявил о завершении размещения новых выпусков евробондов РФ на международном рынке.

"Минфин России информирует о завершении расчетов (закрытии сделки) по новым выпускам облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с погашением через 10 и 30 лет в объеме 1 и 2 миллиарда долларов соответственно", – говорится в сообщении министерства.

"В результате размещения новых выпусков еврооблигаций полностью выполнена рыночная часть программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2017 год, предусматривающая привлечение новых заемных средств", — отмечает Минфин.

Общий объем программы внешних заимствований РФ на текущий год составляет 7 миллиардов рублей, из которых Минфин планировал привлечь новые займы на 3 миллиарда долларов, а также обменять старые выпуски бумаг на новые еще на 4 миллиарда долларов. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что операция обмена может состояться ближе к осени.

"Несмотря на повышенную волатильность рыночной конъюнктуры, обусловленную как новостями о расширении властями США санкционных мер в отношении России, так и заметным снижением цены на нефть и курса рубля, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали устойчивый и значительный спрос на новые российские облигации", — говорится в сообщении Минфина.

Общий объем книги заявок более чем вдвое превысил объем размещения и оставил более 6,6 миллиарда долларов. Заявки поступили более чем от 200 инвесторов. В совокупном объеме размещенных облигаций доля инвесторов из США составила 32%, Великобритании — 31%, континентальной Европы — 15%, Азии – 14%. При этом фонды и управляющие компании выкупили 60% выпуска, банки – 24%, страховые компании – 16%.