В Мурманской области ВРП на душу населения за 3 года вырос более чем на 30%

МУРМАНСК, 23 июн — РИА Новости. План по объему валового регионального продукта на душу населения был перевыполнен, увеличившись за три года более чем на 30% до 527,8 тысяч рублей, сообщила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова на заседании областного правительства.

"Несмотря на существенное влияние внешних макроэкономических факторов, объем валового регионального продукта на душу населения, по оценке, был перевыполнен, увеличившись за три года более чем на 30%, и составил 527,8 тысяч рублей при плане — 493 тысяч рублей", — отметила Тихонова.

В числе наиболее заметных результатов глава ведомства отметила, в частности, завершение работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию по таким объектам, как областная филармония, очистные сооружения и резервная котельная стационара областного противотуберкулезного диспансера, детские сады в Гаджиево и Мурманске и другие.

Тихонова напомнила, что сейчас начинается новый цикл стратегического планирования, который определен нормами федерального закона "О стратегическом планировании". В настоящее время осуществляется разработка стратегий социально-экономического и пространственного развития России — двух основополагающих документов, определяющих долгосрочные цели, задачи и приоритеты развития нашего государства в целом и регионального развития в частности.

"Принятие первого документа ожидается до конца текущего года, второго — в марте 2018-го. После чего соответствующие изменения должны быть внесены в действующие документы стратегического планирования", — сказала Тихонова.

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