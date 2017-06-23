Цены на нефть растут на новостях из стран Персидского залива

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Цены на нефть днем в пятницу продолжают оставаться в "зеленой зоне" после утреннего удорожания на новостях из стран Персидского залива, но умеренный рост котировок пока не позволяет им уйти из района минимальных уровней с начала года, поскольку обеспокоенность инвесторов по поводу избыточного предложения на рынке сырья сохраняется, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость нефти опустилась примерно на 20% с начала года, несмотря на усилия стран ОПЕК по сокращению добычи "черного золота". За текущую неделю произошло два резких снижения нефтяных цен, когда нефть марок Brent и WTI дешевела более чем на 3%, что было вызвано беспокойством трейдеров по поводу переизбытка сырья. Этому способствовали и данные минэнерго США: добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 июня, увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей.
Теперь цены на нефть постепенно восстанавливаются. Участники рынка отыгрывают оптимистичные комментарии министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби, сделанные в четверг. Министр считает, что стоимость нефти начнет восстановление в конце июля и достигнет 54-56 долларов за баррель. Кроме того, по информации министерства нефти Кувейта, страны-члены ОПЕК и нефтедобывающие страны в мае выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 106%.
Позднее на ход торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в стране. Ранее, за неделю по 16 июня, число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц, сообщала компания.
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