Тюменские власти помогли восьми тысячам семей в развитии личных хозяйств

ТЮМЕНЬ, 23 июн — РИА Новости. Более восьми тысяч малоимущих семей Тюменской области за последние десять лет получили адресную господдержку на развитие личных подсобных хозяйств, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы понимаем, что результат программы во многом зависит от самих получателей помощи. Важно, чтобы семьи на выделенные им средства продолжали работать, развиваться и постепенно выходить из статуса малоимущих", — привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Кроме того, в рамках программы по содействию самозанятости за три года личное дело в торговле, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйствах, образовании открыли более 600 жителей региона. Эффективность программы составляет почти 70%.

"Эффективность реализации этой программы свыше 50% — уже хороший результат. У нас на сегодняшний день — 70%. Главное, чтобы на практике бизнес смог развиваться дальше, чтобы люди при помощи своего дела обеспечивали как свои семьи, так и создавали, по возможности, новые рабочие места", — отметил Владимир Якушев.

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