Миллер рассказал о востребованности "Турецкого потока"

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" востребован рынком, в настоящее время поставки российского газа составляют 53% от внутреннего рынка Турции, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток" в Черном море.

Миллер доложил президенту о параметрах частей газопровода. "Все работы по строительству и эксплуатации газопровода будут вестись в строгом соответствии с самыми современными международными экологическими нормами и правилами", — сказал Миллер.

По его словам, "Турецкий поток" востребован рынком. "Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 года рост поставок к аналогичному периоду 2016 года уже составит 2,63 миллиарда", — сказал он.

Миллер отметил, что другим рынком газа являются страны Южной и Юго-Восточной Европы. "В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 миллиарда кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют", — сказал глава "Газпрома".

"В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%", — объяснил он.

По словам главы "Газпрома", продажи газа по трубопроводу "обеспечат надежные поставки нашим потребителям".

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