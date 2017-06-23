PPG открыла завод лакокрасочных материалов в ОЭЗ "Липецк"

ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Американская компания PPG открыла завод лакокрасочных материалов в Липецкой области, сумма инвестиций в проект составила 45 миллионов евро, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"На заводе будет занято около 200 человек, обеспечивающих производство 25 миллионов литров лакокрасочных материалов (6,6 миллиона галлонов) в год", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав нового промышленного комплекса входит как непосредственно производство автомобильных, промышленных, упаковочных, защитных и морских покрытий, так и технические лаборатории, административные и логистические распределительные зоны

"Создание благоприятного инвестиционного климата — один из приоритетов в работе региональной власти. Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона. Появление на территории региона такого крупного предприятия с мировым именем как PPG свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. За это мы благодарим наших партнеров и желаем им успешной работы на липецкой земле", — рассказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Американская PPG была основана в 1883 году. Она занимается производством лакокрасочных материалов и покрытий.

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