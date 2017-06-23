Калининградские власти заинтересованы в увеличении загрузки предприятий ОСК

КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Калининградские власти заинтересованы в увеличении загрузки предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), работающих в регионе, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на врио губернатора Антона Алиханова.

В четверг Алиханов встретился в Калининграде с первым вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации Леонидом Струговым, а также генеральным директором Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуардом Ефимовым и гендиректор "33 судоремонтного завода" Ильей Самариным. Оба предприятия, расположенные в Калининградской области, входят в состав АО "ОСК".

"С учётом продления госпрограммы вооружений и её второго этапа, мы выразили отдельную просьбу по поводу загрузки ПСЗ "Янтарь". За предприятием закреплена серия многоцелевых фрегатов, но мы заинтересованы в том, чтобы заказов стало ещё больше. Мы всегда готовы поддержать продвижение таких инициатив. ПСЗ "Янтарь" развивает и гражданское судостроение, но очевидно, что доля гособоронзаказа будет преобладающей", — сказал Алиханов.

Он отметил, что совместными усилиями федеральных властей, ОСК и правительства региона удастся добиться увеличения объема заказов для калининградских предприятий отрасли. По его словам, этот вопрос затрагивался в ходе состоявшейся накануне в Калининграде коллегии министерства обороны РФ.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% акций находятся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро), персонал составляет свыше 80 тысяч человек. Российский рынок – основной для госкорпорации, продукция экспортируется также в 20 стран мира. Кроме ПСЗ "Янтарь" и "33 СРЗ" в регионе работает АО "Светловское предприятие "ЭРА", входящее в ОСК.

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