Петропавловск и дальние районы Камчатки свяжут морским транспортом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн — РИА Новости. Грузопассажирское судно "Василий Завойко" с июля начнет выполнять рейсы из Петропавловска-Камчатского в Карагинский и Олюторский районы, располагающиеся на севере региона, где в настоящее время доступно только авиасообщение, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным пресс-службы, вопрос по организации маршрута до поселка Оссора районного центра Карагинского и поселка Тиличики районного центра Олюторского района решен по поручению губернатора Камчатки Владимира Илюхина. Рейс будет выполнятся один раз в месяц, каждый пассажир "Василия Завойко" может бесплатно взять с собой до 100 килограммов груза, в том числе крупно-габаритные вещи и привезти с материка продукты, мебель, технику. Регулярность рейсов на Командоры — в среднем 1 раз в месяц, но с июля по сентябрь — до 3-х рейсов.

"Сейчас прямого наземного сообщения между Петропавловском-Камчатским, Тиличиками и Оссорой нет — доставка пассажиров и грузов осуществляется только авиацией. В период летней навигации в отдаленные районы ходят суда коммерческих предприятий, но это — только доставка грузов. Морской транспорт для населения отдаленных районов удобен тем, что выход в море менее зависит от погоды, в сравнении с авиацией, где люди могут ждать вылета до двух недель", — пояснила пресс-служба.

Там добавили, что в настоящее время "Василий Завойко" доставляет большую часть продовольствия на Командорские острова, в село Никольское; также перевозит местных жителей и туристов, желающих увидеть крупное лежбище сивучей, котиков и каланов, нерестовое озеро Саранное и остров Топорков. При этом рейс до Тиличики и Оссоры теплоход будет выполнять впервые.

"На 25 июля запланирован пробный рейс по новому маршруту: из Петропавловска-Камчатского в два северных района края — Карагинский и Олюторский. Теплоход отправится с причала № 5 у нового здания морского вокзала", — пояснили в пресс-службе.

В министерстве транспорта и дорожного строительства региона отметили, что если рейс окажется востребованным у населения, то краевое предприятие "Камчаттрансфлот" сделает его регулярным.

Теплоход "Василий Завойко", построенный на Сретенском судостроительном заводе в Забайкалье, эксплуатируется на Камчатке с 1 июля 2014 года — именно тогда возобновилось морское грузопассажирское сообщение вдоль побережья края. Теплоход назван в честь первого генерал-губернатора Камчатки, рассчитан на 34 пассажира и около 150 тонн груза.

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