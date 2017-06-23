Вице-президент ЕК: США не координировали с ЕС санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Мария Князева. США не координировали с Евросоюзом возможное введение новых санкций в отношении РФ, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Есть предложения о более жестких санкциях США в отношении России", — сказал он, добавив, что "возможные новые санкции не координировались с нами (с ЕС — ред.)".

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

В случае утверждения нижней палатой конгресса, документ должен поступить на подпись президенту.