"Швабе" показал новую геодезическую технику на российско-китайском ЭКСПО

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новейшие образцы спутниковой геодезической аппаратуры продемонстрировал российский оптико-электронный холдинг "Швабе" на IV российско-китайском ЭКСПО, который проходил в Харбине.

Как сообщает пресс-служба холдинга, линейку геодезических приборов, производимых Уральским оптико-механическим заводом (входит в состав "Швабе") составляют — мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция, полевой контролер, смарт-терминал. Эта техника предназначена для проведения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ. Изделия имеют адаптированное для России программное обеспечение, а также поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: российский ГЛОНАСС, китайскую BEIDOU, американскую GPS и европейскую GALILEO.

"Сегодня УОМЗ имеет целый ряд действующих контрактов о локализации производства зарубежной техники с компаниями из Кореи, Великобритании и Китая. Высокий научно-технический потенциал предприятия позволяет выпускать данную продукцию на уровне мировых стандартов, при этом полностью адаптируя ее под российский рынок. Китай — многолетний партнер холдинга по экспорту и научно-техническому взаимодействию. Российско-Китайское ЭКСПО является одной из эффективных международных платформ, способствующих развитию наукоемкого сектора промышленности обеих стран. По итогам участия холдинга в выставке этого года карта сбыта локализованной техники может быть существенно расширена", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

В пресс-службе напомнили, что Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 2013 года. Его цель — презентации промышленного потенциала обеих стран, а также установление делового торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества. В 2017 году темой мероприятия стало: "Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций".