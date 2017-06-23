"Швабе" показал новую геодезическую технику на российско-китайском ЭКСПО

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новейшие образцы спутниковой геодезической аппаратуры продемонстрировал российский оптико-электронный холдинг "Швабе" на IV российско-китайском ЭКСПО, который проходил в Харбине.
Как сообщает пресс-служба холдинга, линейку геодезических приборов, производимых Уральским оптико-механическим заводом (входит в состав "Швабе") составляют — мультисистемные многочастотные спутниковые приемники, базовая станция, полевой контролер, смарт-терминал. Эта техника предназначена для проведения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ. Изделия имеют адаптированное для России программное обеспечение, а также поддерживают основные глобальные навигационные спутниковые системы: российский ГЛОНАСС, китайскую BEIDOU, американскую GPS и европейскую GALILEO.
В пресс-службе напомнили, что Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 2013 года. Его цель — презентации промышленного потенциала обеих стран, а также установление делового торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества. В 2017 году темой мероприятия стало: "Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций".